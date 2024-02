Attanasio | il processo si ferma per l’immunità diplomatica dei due accusati

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il Tribunale di Roma ha deciso il “Non luogo a procedere” per i due dipendenti del Programma Alimentare Mondiale (PAM), un’agenzia dell’ONU, coinvolti nell’indagine legata alla morte dell’ambasciatore italiano Luca, originario di Limbiate e del carabiniere Vittorio Iacovacci, avvenuta in Congo il 22 febbraio 2021. Luca, ambasciatore d’Italia ucciso in Congo il 22 ...

Il Gup del tribunale di Roma ha scritto la parola fine sul coinvolgimento dei due dipendenti del Programma alimentare mondiale. Nella scorsa udienza la Farnesina aveva spiegato che l’immunità “viene c ...La delegazione fu oggetto di un agguato il 22 febbraio 2021 vicino alla città di Goma. Il gup ha riconosciuto il "difetto di giurisdizione" e l'applicazione del principio di immunità diplomatica per g ...Morte Attanasio e Iacovacci in Congo, non luogo a procedere per funzionari Pam(Adnkronos) – Non luogo a procedere per “difetto di giurisdizione” per i due dipendenti del Pam, il Programma alimentare m ...