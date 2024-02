Attanasio | il padre | “Il governo si è dimostrato debole | tante le promesse tradite Meloni? Se non mi incontra non può dirsi una patriota”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’udienza si è conclusa da poco. La gup ha dichiarato il non luogo a procedere per “difetto di giurisdizione” nei confronti del funzionario del Programma Alimentare Mondiale, Rocco Leone, che era accusato insieme al collega Mansour Rwagaza, tutt’oggi irreperibile, di omicidio colposo per aver omesso la presenza dell’ambasciatore italiano in Congo, Luca, e del carabiniere Vittorio Iacovacci sul convoglio diretto a Rutshuru attaccato da banditi che hanno poi ucciso i due italiani e l’autista Mustapha Milambo. Ildel diplomatico, Salvatore, in questi mesi non ha perso un’udienza e attendeva con ansia il pronunciamento, più volte rimandato. Come ha accolto la decisione di oggi? Ve l’aspettavate? Avevamo il 50% di possibilità, io non davo nulla per scontato. Ma purtroppo è andata così: una decisione che lascia ...