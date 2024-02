Atp Rotterdam | Sinner senza rivali per titolo | dove e quando vederlo in tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’esordio sarà contro Botic Van De Zandschulp mercoledì 14 febbraio 2024 allaAhoy Janniktorna in campo aun anno dopo la finale persa contro Medvedev e dopo un’altra, storica, finale vinta contro il russo in Australia. I bookmaker puntano su un’altra settimana di successi: Jannik vede ila 2 su

Lorenzo Musetti non chiude la partita e viene sconfitto. Esordio amaro per il tennista toscano all’Atp 500 di Rotterdam (Olanda, cemento indoor): ... (sportface)

Jannik Sinner esordirà nel torneo ATP 500 di Rotterdam con Botic van de Zandschulp. L’incontro si disputerà mercoledì 14 febbraio. Gli organizzatori non hanno ancora reso noto l’orario.(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Rotterdam un anno dopo la finale persa contro Medvedev e dopo un’altra, storica, finale vinta contro il russo in Australia. I bookmaker puntano su un’altr ...Calato il sipario su una lunga giornata all'ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi). Sul veloce indoor quattro gli incontri andati in scena di grande intensità. Detto della sconfitta di Lorenzo Musetti, con ...