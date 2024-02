ATP Rotterdam | Auger-Aliassime la spunta contro Cressy Vittorie degli ‘eterni’ Goffin e Raonic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Calato il sipario su una lunga giornata all’ATP500 di(Paesi Bassi). Sul veloce indoor quattro gli incontri andati in scena di grande intensità. Detto della sconfitta di Lorenzo Musetti,l’olandese Tallon Griekspoor, non ce l’ha fatto l’altro olandese in campo, ovvero Jesper de Jong. Il n.141 del mondo aveva come avversario un giocatore dal nobile passato, Milos. Inserito nel tabellone principale grazie alla regola del ranking protetto.ha dimostrato di non aver dimenticato i dettami del suo tennis e sullo score 7-6 (5) 6-4 si è imposto. Nel secondo turno lo attende il vincente della sfida tra il croato Borna Coric e il kazako Alexander Bublik. Altro successo dal sapor di esperienza di David. Il belga (n.133 del ranking), proveniente dalle qualificazioni, ha ...