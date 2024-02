Atp di Rotterdam | Sinner favorito per la vittoria Domani l’esordio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – Janniktorna in campo aun anno dopo la finale persa contro Medvedev e dopo un’altra, storica, finale vinta contro il russo in Australia. I bookmaker puntano su un’altra settimana di successi: Jannik vede il titolo a 2 su Planetwin365 e i rivali più vicini, Dimitrov e Rublev, inseguono a distanza e si giocano a 7. Il trofeo divorrebbe dire anche terzo posto nel ranking mondiale, ai danni, ancora una volta, di Medvedev, assente quest’anno dal tabellone olandese. Dove e quando vederlo in tvdisarà contro il tennista con cui si è aperta la campagna vincente a Melbourne un mese fa: Botic Van De Zandschulp. La sfida si giocherà mercoledì 14 febbraio 2024 allaAhoy. Sarà possibile seguire il match tra i due tennisti in diretta tv su Sky Sport Tennis. Inoltre la sfida sarà trasmessa anche in streaming su Sky Go e su NOW. (Adnkronos) Foto Corinne Dubreuil/ATP Tour – nittoatpfinals.com