ATP Delray Beach | Matteo Arnaldi vince in rimonta contro Nishioka e approda agli ottavi di finale

(Di martedì 13 febbraio 2024) Missione compiuta per(n.43 del ranking) nel match di primo turno dell’ATP250 di. Sul cemento outdoor degli States il ligure si è imposto inil giapponese Yoshihito(n.77 del ranking) con lo score di 4-6 6-4 6-3 in 2 ore e 24 minuti di partita.ci ha messo un po’ per entrare in partita, ma dal secondo parziale si sono iniziate a vedere le cose migliori e il risgli ha sorriso. Neglidiil ligure affronterà ilnte tra il britannico Broady e l’australiano Hijikata. Nel primo set sono i primi game quelli più movimentati. Il giapponese, con le sue traiettorie mancine, mette in difficoltà l’azzurro che deve ...

Parte bene il tennista italiano che ci mette più di un set a carburare. Secondo turno conquistato grazie al successo contro l'ostico giapponese ...77 del ranking, con i parziali di 4-6, 6-4, 6-3 e vola al 2° turno del torneo ATP 250 di Delray Beach. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ...ATP Delray Beach, Arnaldi batte Nishioka in rimonta: il racconto. – Negli USA si sta giocando l'ATP 250 di Delray Beach. Presente in tabellone anche un italiano: parliamo di Matteo Arnaldi, tennista ...