ATP Delray Beach 2024 | buon esordio di Arnaldi | primo successo in carriera di Kypson

(Di martedì 13 febbraio 2024) Sono cominciate le sfide delturno dell’ATP 250 diper Matteo, che ha superato in rimonta il giapponese Yoshihito Nishioka con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Una partita dove il ligure ha messo a segno ben ventuno ace. Nel prossimo turno, che è la testa di serie numero sei, affronterà il vincente del match tra l’australiano Rinky Hijikata ed il britannico Liam Broady. Chi conosce già il suo avversario è l’americano Taylor Fritz, numero uno del seeding. Lo statunitense se la vedrà con il portoghese Nuno Borges, che ha superato in due set il canadese Gabriel Diallo per 6-4 7-6 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Sicuramente sorprendente la vittoria della wild card americana Patrick ...

