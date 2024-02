Atp Delray Beach 2024 | Arnaldi rimonta Nishioka e vola al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) Buona la prima per Matteo. Sul cemento americano diil tennista italianoil giapponese Yoshihitocon lo score finale di 4-6 6-4 6-3 in due ore e ventiquattro minuti di partita ealdel torneo Atp 250.che lo vedrà protagonista contro il vincente del match tra l’australiano Hijikata e il britannico Broady. PRIMO SET – Inizio di partita subito molto combattuto conche perde il servizio al termine di un interminabile terzo gioco, Matteo ha le chances per rimettere tutte le cose a posto ma il giapponese risorge da 0-40 e tiene un game importantissimo. Per chi risponde non ci sono più occasioni,non ...