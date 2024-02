Atp Buenos Aires 2024 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 14 febbraio

Leggi tutta la notizia su sportface

Atp 250 di Buenos Aires per la giornata di mercoledì 14 febbraio. Iniziano gli incontri di ottavi di finale, con tanti argentini ancora impegnati nel torneo di casa. Etcheverry scende in campo per prima, mentre la sessione serale spetta al derby tra Cerundolo e DIaz Acosta. In chiusura il big match tra Stan Wawrinka e il cileno Jarry Di seguito l'ordine di gioco di Buenos Aires. STADIUM Ore 17:30 – (6) Etcheverry vs (WC) Schwartzman o (Q) Gala Non prima delle 19:30 – (8) Fils o Lajovic vs Tabilo Non prima delle 22:30 – (WC) Diaz Acosta vs (4) F. Cerundolo Non prima delle 00:00: (3) Jarry vs Wawrinka