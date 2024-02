Atletica | Sanghyeok Woo spaventa con gli assalti a 2 37 Tamberi osserva verso l’estate | Fassinotti 6° in Slovacchia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il sudcoreanoWoo ha cercato il risultato ad effetto nella gara di salto in alto andata in scena a Banska Bystrica (). Il Campione del Mondo Indoor, che tra meno di tre settimane sarà chiamato a difendere il titolo iridato in sala, si è imposto superando 2.32 metri al secondo tentativo e poi ha fallito le tre prove a 2.37. Sarebbe stata la miglior prestazione mondiale stagionale (pochi giorni fa aveva toccato 2.33) e avrebbe fornito un chiaro segnale all’intera concorrenza in vista anche delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il forte asiatico, sesto agli ultimi Mondiali outdoor vinti dal nostro Gianmarcoe quarto ai Giochi di Tokyo 2020, avrebbe ritoccato di un centimetro il proprio personale.Woo ha battuto il tedesco Tobias Potye (2.30 alla prima) e l’ucraino Oleh Doroshchuk (2.30 alla ...