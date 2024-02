Atletica | morte di Kiptum | il padre non ci sta | “lo seguivano”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il maratoneta è venuto a mancare nella notte tra domenica e lunedì Il maratoneta Kelvinè venuto a mancare nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio 2024. Aveva 24 anni ed era il detentore del record del Mondo della maratona, ratificato martedì.è rimasto ucciso in un incedente alla macchina, sembra fosse lui alla guida e con lui ha perso la vita anche il suo allenatore, Gervais Hakiziman. Salva una terza persona ricoverata in ospedale. Secondo ildell’atleta non sarebbe però un semplice incidente ma ci sarebbe ben altro. “C’erano alcune persone che sono arrivate qualche giorno fa in cerca di, ma si sono rifiutate di identificarsi. Ho chiesto loro di mostrarmi un documento d’identità, ma hanno scelto di andarsene.era il mio unico figlio. Ha lasciato me, sua ...