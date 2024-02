Atletica | Larissa Iapichino vince a Belgrado Sigillo nel World Tour | misura in crescita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024)ha fatto il proprio rientro in gara a, dov’è andata in scena una tappa delIndoor(livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante dileggera). La fuoriclasse toscana ha vinto nel salto in lungo con ladi 6.68 metri, firmata in occasione del primo balzo. Si tratta del primato stagionale per la figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, capace di ritoccare di sei centimetri il riscontro ottenuto lo scorso 27 gennaio in occasione dell’affermazione a Sabadell. L’azzurra, argento agli ultimi Europei Indoor con il record italiano in sala di 6.97 metri, ha poi proseguito la propria gara (la seconda in questo inverno nella specialità di riferimento) con un paio di nulli, un 6.59, un nullo e un 6.49. La ...