Atletica | Larissa Iapichino | “Piccoli errori non mi fanno esprimere come vorrei Cambio idea | vado agli Assoluti”

(Di martedì 13 febbraio 2024)ha vinto la gara di salto in lungo al Meeting di Belgrado con un balzo da 6.68 metri firmato al primo tentativo. La toscana si è migliorata di sei centimetri rispetto al risultato ottenuto lo scorso 27 gennaio a Sabadell, ma è ancora distante dal suo record italiano di 6.97 siglato nella passata stagione in occasione della meda d’argentoEuropei Indoor. Bravissima Veronica Besana, che ha timbrato il record italiano under 23 sui 60 ostacoli in 8.05 (progresso di cinque centesimi).ha analizzato la propria prova attraverso i canali federali: “Questa gara mi ha dato spunti importanti su alcuniche non mi permettono di esprimermi. L’importante è ...