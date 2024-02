Atalanta | Muriel | 'Ho un nodo in gola | ma tornerò presto'

L’Atalanta ha in casa un nuovo ’’ragazzo d’oro’’ dopo Hojlund. L’esplosione di Charles De Ketelaere, dieci gol e sette assist in questa prima metà di stagione in tutte le tre competizioni, sei gol e s ...Partito per gli Usa da Linate lunedì mattina, Muriel, ha pubblicato il videomessaggio alle sei del mattino di martedì: "Avrei voluto farlo di persona, ma non ce n'è stato il tempo perché appena è ...«Lucho» è volato a Orlando City: più avanti tornerà per un incontro celebrativo. Il nigeriano invece torna dalla Coppa d'Africa: l'organico dell'attacco è amplissimo ...