Assegno unico e universale 2024 per i figli a carico | quali sono gli importi previsti e come fare domanda

Assegno unico, aumento del 5,4% nel 2024: il conguaglio previsto a febbraio. Gli importi dell’assegno unico e universale per i figli a carico spettanti per ...L'assegno unico verrà pagato dopo la metà del mese (16, 19, 20 febbraio) per chi è già percettore. In caso di modifiche o se la domanda è stata presentata successivamente, l'accredito avverrà alla ...Venerdì 9 febbraio 2024, a Fruit Logistica, sono stati consegnati non uno, ma due premi alle innovazioni nel settore ortofrutticolo. Oltre al tradizionale FLIA, che è stato assegnato a ...