Assegno inclusione Carta acquisti | quando sono compatibili? aggiornamento 13 FEBBRAIO

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ultime notizie? (13: ecco in quali casi si pospercepire entrambi i sostegni economici Se si rispettano alcuni particolari requisiti, oltre all’di, si può percepire anche la. Qualile regole per vedersi erogare sia l’uno che l’altro sostegno economico? Una panoramica veloce sull’argomento.: ...

Le novità sulle agevolazioni, dal primo gennaio al via la corsa all’Isee 2024. Va presentato in tempi brevi. Il 31 dicembre scadono tutti i modelli ISEE ...L'Inps comunica che sono 287.704 i nuclei familiari hanno comiciato a ricevere dal 26 gennaio il pagamento dell’Assegno di Inclusione (ADI) . La misura è ...Anche più di due mesi, se richiesto per una condizione di svantaggio e per l'inserimento in programma di cura o assistenza (nuova ipotesi che, insieme alla presenza di minorenni, over60enni o disabili ...