Assange | Milano non approva discussione su cittadinanza onoraria al giornalista australiano

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 13 febbraio 2024) No allasullaper Julianda parte del Comune di, almeno per ora. Il Consiglio comunale, infatti, ha deciso di non votare l'ordine del giorno per approfondire il discorso sull'attribuzione dell'onorificenza per il fondatore ed editore di Wikileaks. Sul tema la maggioranza è divisa, mentre i due consiglieri che hanno