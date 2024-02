“Ascolta | io devo uscire” Lo ha confessato a Sergio | pubblico del Grande Fratello senza parole

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nuova puntata ricca di emozioni per i concorrenti del. Come sempre, in studio, Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli alla postazione social e i concorrenti eliminati nel corso di questi mesi. Dopo l’ingresso dei nuovi inquilini Simona Tagli e Alessio Falsone c’è stato il momento molto atteso della nuova eliminazione. Vittorio è stato il concorrente che ha dovuto abbandonare la casa del. Il modello si è scontrato al televoto con Stefano Miele, Beatrice Luzzi e Federico Massaro. A risultare la più votata è stata Beatrice Luzzi con 30% dei voti, poi Federico Massaro con il 29% dei voti, Stefano Miele con il 21% dei voti. Vittorio ha ottenuto il 20% dei voti e ha dovuto lasciare la casa. Leggi anche: “Il momento più emozionante per lei”....