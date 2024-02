“Arrivato il momento della verità” Liliana Resinovich | la decisione | “È un giorno importante”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il 13 febbraio è unmolto significativo per il caso riguardante, la donna di 63 anni prima sparita nel nulla e poi trovata morta il 5 gennaio del 2022 a Trieste. Dalle 8 sono iniziate le operazioni per la riesumazione del suo corpo, atto fondamentale per cercare di comprendere cosa sia davvero successo alla donna. Si è sempre ipotizzato che lei si fosse suicidata. Infatti, la procuracittà del Friuli Venezia Giulia era praticamente certa chenon fosse morta in modo violento, per opera di qualcun altro. Ora con la riesumazione del suo corpo la famiglia63enne si augura che possa essere fatta chiarezza soprattutto sulla data esattasua dipartita. I familiari non hanno mai creduto al gesto ...