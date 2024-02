Arrestato un ex difensore della Roma per il sequestro alla messicana di Tor di Quinto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 13 febbraio 2024) AGI - Il ventenne Diaby Aboudramane, exdie Verona, e un ventitreenne identificato come J. G. O. I. sono stati arrestati per ildi Danilo Valeri rapito intorno alle 2 di notte del 23 dicembre 2022 davanti al ristorante di sushi Moku, a Tor di, anord, dove era andato a mangiare con alcuni suoi amici. Il giovane era stato liberato dopo poche ore. Gli arresti sono stati effettuati stamane dai poliziottiSquadra Mobile, coordinati dDirezione Distrettuale Antimafiaprocura di, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere,. Quella notte i due, con il volto coperto dmascherina, avrebbero fatto irruzione nel locale, accerchiando e portando ...