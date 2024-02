Arrestati i figli dell’autista di Matteo Messina Denaro | hanno aiutato il boss durante la latitanza

(Di martedì 13 febbraio 2024) I carabinieri continuano a sgominare la rete che ha fiancheggiato e coperto ladi. Sono statiAntonino Luppino e Vincenzo Luppino,dell’imprenditore di Campobello di Mazara, Giovanni Luppino, cioè l’uomo che faceva da autista ae che è finito con lui in carcere il 16 gennaio dello scorso anno. I due sono accusati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati. L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia. Secondo l’accusa, i Luppino avrebbero fornito “un aiuto prezioso” almafioso, consentendogli di muoversi liberamente nel territorio in cui ha vissuto fino all’arresto....

I carabinieri del Ros hanno arrestato Antonino Luppino e Vincenzo Luppino, figli dell'imprenditore di Campobello di Mazara Giovanni Luppino, l'uomo che faceva da autista al capomafia e che con lui è ...