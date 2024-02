Arabia Saudita | squalificati i sei giocatori che non avevano risposto alla convocazione di Mancini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) La Coppa d’Asia 2023 si è conclusa senza gloria per l’, eliminata agli ottavi di finale dCorea del Sud. Robertoha avuto però la sua ‘rivincita’, almeno fuori dal campo. Il “Professionalism and Player Conditions Committee”, ente disciplinare, ha squalificato e multato i seicherifiutato lanazionale. Nawaf Al-Aqid è stato sospeso per 5 mesi e dovrà pagare una multa di 75.000 euro. Sultan Al-Ghannam è stato multato di 50.000 euro, ma niente sospensione per lui. Un mese ai box per Al Faraje Al Ghanam, Mohamed Maran, Khaled Al-Ghannam e Ali Hazazi. SportFace.