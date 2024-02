Aquaman tifa Palermo | dove nasce l’amore di Jason Momoa per i colori rosanero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per una volta ha messo da parte armatura e tridente, i classici panni di, per vestire una divisa speciale.ha sorpreso tutti i suoi fan, soprattutto quelli italiani, mostrandosi sui social con la maglia del. L’attore hollywoodiano, famoso per interpretare il ruolo del supereroe DC, ma visto anche nel Trono di Spade e in Fast and Furious, ha raccontato dala sua passione per ie la maglia del: daquesta passione Tutto è nato dall’amicizia cheha con il collega Vincenzo Amato, impegnato in questo periodo in alcuni progetti americani. Durante una chiacchierata, i ...