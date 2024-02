APE Sociale per disoccupati | quando si può richiedere? Tutta la verità

(Di martedì 13 febbraio 2024) La Legge di Bilancio ha modificato alcuni requisiti perl’APE. Restano valide le disposizioni per coloro che percepiscono la NASpI? Alcune categorie di lavoratori hanno diritto alla pensione anticipata grazie all’APE. I percettori di NASpI possonol’APE? – informazioneoggi.itSi tratta di un assegno corrisposto fino al raggiungimento dell’età pensionabile ad alcune categorie di lavoratori, considerate svantaggiate. Il sussidio può arrivare fino a 1.500 euro al mese. L’ultima Manovra finanziaria ha prorogato la misura per tutto il 2024, ma ha modificato il requisito anagrafico di accesso alla misura, innalzandolo da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. L’APEnon viene riconosciuta in automatico, ma necessita della presentazione di apposita ...

Nel 2024 cambia no i requisiti per andare in pensione anticipata con l’Ape sociale , misura introdotta in via sperimentale nel 2017 e rivolta a ... (lanazione)

In arrivo la nota , da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, riguardo le nuove direttive operative per l'accesso al trattamento di ... (orizzontescuola)

Quali sono i sistemi e i requisiti richiesti ai dipendenti pubblici per andare in pensione anticipata nel 2024: cosa prevedono le norme in vigore ...In arrivo la nota, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, riguardo le nuove direttive operative per l'accesso al trattamento di pensione anticipata.Ape Sociale e pensione anticipata Quota 41 per percettori Naspi, con limiti di reddito e requisiti specifici. Ecco le indicazioni dall'INPS.