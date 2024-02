Antonio Conte | tutta la verità | vincere subito o riaprire un ciclo? Cosa si preclude e cosa no

Comunque finirà questa stagione Antonio Conte non rimarrà fermo per un'altra stagione. Dopo la fine della sua avventura al... (calciomercato)

Panchina Milan , il futuro di Pioli è ancora incerto ma l’ipotesi di vedere Conte in rossonero è difficile: l’ex Inter però tornerà in Serie A Il ... (dailymilan)

Ultime notizie Napoli - Antonio Conte aspetta. Il futuro del tecnico salentino è uno dei grandi temi dell’estate 2024, e al Napoli piace sempre come racconta Tuttosport. Conte apre al Napoli Conte ...Antonio Conte, un nome che abbiamo accostato al Milan in diverse occasioni e sul quale scriveremo in dettaglio qui di seguito.Non è un segreto che Aurelio De Laurentiis pensi giorno e notte ad Antonio Conte come prossimo nuovo allenatore del Napoli ...