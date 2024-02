Anton Bruckner | genio della musica e disadattato della Vienna chic

(Di martedì 13 febbraio 2024) Piero Buscaroli racconta la vita, il carattere e le opere del compositore austriaco. Un "giganteSinfonia" che trionfò nonostante gli insuccessi in società

Piero Buscaroli racconta la vita, il carattere e le opere del compositore austriaco. Un "gigante della Sinfonia" che trionfò nonostante gli insuccessi in società ...Secondo appuntamento del 2024 con la rubrica mensile che arricchisce le proposte per i lettori di Atnews.it. 2024, il bicentenario della nascita di Anton ...I cittadini residenti a Venezia e in tutta la città metropolitana potranno assistere a una selezione di concerti e opere al Teatro La Fenice a prezzo calmierato. Riparte infatti l'iniziativa "La Fenic ...