Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 13 Febbraio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 13 febbraio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 13Tra i suggerimenti per la creazione delle nuove praline che rievocano emozioni, Josie ha trovato la richiesta di un dolcetto che ricordi la “nostalgia”. Ma non c’è il nome di chi vorrebbe questo gusto. Così Josie decide di saperne di più e alla fine scopre che si tratta di Paul.: Deborah ...