Anticipazioni sull’uscita dei biglietti di Lazio-Bologna verso domenica

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ci sono alcune informazioni che dobbiamo considerare oggi, per quanto riguarda la vendita deidi. Match delicatissimo che, al netto del momento d’oro dell’Atalanta, ha il forte sapore della Champions League, considerando quanto sia corta la classifica alle spalle della squadra allenata da Gasperini. In attesa di capire se chi sta davanti avrà un calo, senza dimenticare la forza potenziale di compagini come Roma e Napoli, è normale che ci sia grande attesa per il match in programma allo Stadio Olimpico, con un grosso flusso di tifosi atteso per l’evento. Alcune spiegazioni sul ritardo accumulato con la vendita deidiSarà un turno di Serie A molto caldo, come abbiamo avuto modo di percepire nei giorni scorsi, quando abbiamo provato a ...