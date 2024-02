Anticipazioni Grande Fratello | puntata di mercoledì 14 febbraio 2024 | nuovo atteso ingresso in arrivo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nelladi14delche cade nel giorno di San Valentino Alfonso Signorini ha deciso di far entrare una persona come ospite per fare un regalo a una inquilina. E senza dubbio ci saranno anche diverse sorprese amorose per altri concorrenti che hanno un coniuge o un compagno fuori. E poi si parlerà anche delle liti che tengono banco nella casa, oltre all’importante esito del televoto che vede tre persone in nomination.: ex concorrente torna nella casa Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì 12ha fatto un incredibile spoiler che ha mandato in visibilio il pubblico. Infatti, ha rivelato che nella ...