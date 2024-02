Annunci online per fare prostituire la mamma invalida | 27enne fermato per maltrattamenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per una dose di crack era disposto a tutto. Anche a pubblicaredegliper farla. È accaduto nel quartiere di Quarticciolo a Roma, dove un, aveva preso delle foto da giovane della madre 55enne e creato uno su un sito d’incontri a pagamento, trattando direttamente con i potenziali clienti per raccogliere i soldi che gli avrebbero permesso di acquistare la cocaina. La donna si era opposta e il ragazzo, alla ricerca spasmodica di soldi, aveva cercato così di rivendere il televisore di casa. La 55enne l’aveva scoperto ed era stata colpita con calci e pugni dal figlio che poi se n’era andato in camera sua come se nulla fosse accaduto. La donna aveva chiamato il 118 ed era stata trasportata in ospedale dove aveva ...