Annalisa quanto guadagna con i suoi dischi? Il cachet a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per lei è stato unsenz’altro indimenticabile:è arrivata terza con il brano «Sinceramente», che sta spopolando in radio. Si tratta della sesta partecipazione per lei: «Se penso che il primofu addirittura nel 2013, sono passati undici anni, tanta roba. Non so se è giusto pensarci, o meglio non pensarci, ma comunque è così. La differenza che c’è, rispetto alle altre volte, è questa sensazione di grande attesa nei miei confronti, tanta curiosità. Speriamo che piaccia la canzone, come spero di piacere sul palco: farò il meglio possibile», aveva detto l’artista all’indomani dell’avvio della 74esima edizione. E c’è riuscita:si è letteralmente mangiata il palco dell’Ariston. Maè valsa la sua permanenza in termini economici? Qual è stato il...