Angelina Mango ospite da Amadeus ad “Affari tuoi” | qualcosa va storto

(Di martedì 13 febbraio 2024) News Tv,è stata invitata a partecipare al gioco del programma “” condotto da. Dopo la vittoria di Sanremo, per la cantate c’è stato un turbinio di eventi a cui a dovuto partecipare. Durante la puntata di “è andatoe la gaffe ha spiazzato i telespettatori. (Continua dopo la foto…) Leggi anche:, l’annuncio da brividi sul padre dopo la vittoria di “Sanremo” Leggi anche:quanto ha guadagnato con la vittoria a Sanremo 2024?: la staffetta nei programmi Raiha partecipato a ...

Angelina Mango ieri ha fatto il giro dei programmi Rai: la mattina è stata ospite di Fiorello, poi è andata in collegamento a La Vita In Diretta e ... (biccy)

Annalisa risponde alle indiscrezioni circolate sul suo conto che la vedevano "dispiaciuta" e "in lacrime" durante la proclamazione di Angelina ... (fanpage)

La pausa sanremese è finita e Affari tuoi è tornato in tv per la gioia del pubblico di Rai1 che ogni sera segue il game show condotto da Amadeus . ... (caffeinamagazine)

Geolier torna a Napoli è viene accolto da una folla in festa. Un’ondata di affetto che però è stata un po’ macchiata dai troppi commenti di odio ... (tpi)

In una storia su Instagram, Angelina Mango ha spiegato di aver smarrito la custodia del premio di Sanremo 2024, che porta in giro in un sacchetto di carta ...Anche alcuni personaggi noti si sono espressi sulla vicenda, tra cui i protagonisti della serie Mare Fuori, molti dei quali sono grandi fan di Geolier. Mentre gran parte del cast ha mostrato un forte ...Angelina Mango è stata la special guest della serata ed è stata, suo malgrado, protagonista di un piccolo "sgarbo" da parte di Amadeus. Scopriamo cos’è successo. Affari tuoi: Serena concorrente ...