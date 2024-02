Andrea Agostini | l' amico di sempre | “La mia vita con Marco Pantani”

(Di martedì 13 febbraio 2024), ora super manager mondiale del ciclismo, ha fatto due volte a botte con. La prima quando erano alle elementari, nella loro Cesenatico. “Eravamo i capetti, diciamo così, di due sezioni diverse. Si dice che le grandi amicizie nascono da grandi contrasti, successe così anche a noi. Io eallora ci azzuffammo. Da quelle botte siamo diventati amici, amici veri per la pelle per vent'anni”. Compagni di scuola, di banco, delle prime pedalate, delle prime sbronze, delle prime cazzate, delle prime donne, dei primi trionfi.diventò anche il braccio destro di, il portavoce alla Mercatone Uno. Amici per la pelle appunto., 51 anni, e...

Agostini ora diventa Andrea, l’amico di una vita del campione. "Marco mi disse: ‘Stavolta non mi rialzo più’. Tremai, ma intuivo che sarebbe andata così. Quella storia l’ha trascinato nel baratro, non ...SAN MARINO. San Marino Rtv ricorda Marco Pantani. A distanza di 20 anni dalla morte del ciclista va in onda domani alle 21.45 “Ultima salita”, a cura ...Dopo la morte per droga, su di lui calò un silenzio imbarazzato. Ma oggi il Tour lo onora. E Cesenatico gli dedica piazze e statue ...