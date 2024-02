Ancora turisti derubati a Bergamo Ripulita l’auto posteggiata

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’EPISODIO. Spariti oggetti di valore: il furto, scoperto solo a casa, avvenuto o via Brigata Lupi o in via Spaventa.

Ferrara, 13 febbraio 2024 – Non si perdono d’animo nonostante il periodo non certo bello per il commercio uomini e donne, soprattutto donne, che stanno dietro il bancone. In pieno centro due le facce ...I ristoranti più romantici di Firenze tra terrazze mozzafiato e scorci nascosti. Per un San Valentino speciale ...A Como nasce ‘l’ospedale per turisti’. O meglio, una parte di ospedale e alcune procedure vengono completamente dedicate ai turisti. Como, che da anni vive un boom turistico senza freni, si prepara al ...