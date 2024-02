Anche Specchia e il prof Trombetti hanno detto la loro sul Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ha analizzatol’ultima gara delil tecnico Paolo, intervenuto nella trasmissione ‘Azzurro99’ in onda su Campi Flegrei Tv, soffermandosisu Walter Mazzarri e delle difficoltà della squadra. Di seguito le sue dichiarazioni: “Non credo che l’allenatore corra il rischio di essere esonerato,perchè vedo difficile ipotizzare che De Laurentiis possa affidarsi ad un nuovo traghettatore per gli ultimi mesi della stagione”. La tattica “Modulo? Mazzarri deve fare una scelta, perché ilpunta al quarto posto e non può cambiare continuamente sistema tattico. Se si cambia sempre veste, giocando in maniera spregiudicata con le piccole e prudente con le grandi, non si troverà mai una continuità in campo. A mio modo di vedere una soluzione è il 4-2-3-1, ...