Anche il rapper napoletano ha il suo amuleto | è la fragranza che utilizza la sua ragazza

In Italia è diventato introvabile un farmaco essenziale per le persone che soffrono di malattie al pancreas. Il medicinale (Creon o Creonipe), a ... (leggo)

L’album frutto anche del soggiorno del rapper in Italia (vedi i cori dei tifosi dell’Inter) non è memorabile e nemmeno tremendo. Recensione del joint album con Ty Dolla $ign, nell’attesa (messianica) ...Nome in codice 1.off_boez, il suo nickname su TikTok, al secolo Manuel Boezio: è il giovanissimo trapper protagonista del videoclip musicale che sta scatenando non poche polemiche a Mairano. Pubblicat ...Codacons contro Fedez. A Roma avrà luogo l'udienza: "chiediamo al Tribunale di Roma di processare Fedez per il grave reato di calunnia".