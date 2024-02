Anche Elon Musk volta le spalle all’Ucraina | “Basta aiuti | la Russia vincerà la guerra”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Vladimir Putin, con grande sorpresa, sta trovando appoggio in alcuni esponenti di primo piano degli USA. Solo pochi giorni fa Trump, in corsa per le prossime presidenziali, ha dichiarato che non alzerà un dito per difendere le nazioni della Nato che non rispettano gli impegni finanziari, dando di fatto il via libera allaad un eventuale attacco a determinati paesi europei. Parole che hanno fatto molto rumore, alle quali hanno fatto eco quelle di, il quale senza mezze misure ha detto che lalae quindi glimilitari ed economici inviatisono del tutto inutili. Le dichiarazioni choc di: “Stop...