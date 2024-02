Amici 23 | l' Ayle-gate divide la scuola | il cantante rientrerà o meno nel talent? VIDEO

Un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 23 è appena andato in onda questo pomeriggio, martedì 13 febbraio 2024, su Canale 5. Che cosa sarà ... (tutto.tv)

Amici , Ayle lascia la scuola , rientrerà? Ecco cosè accaduto nel corso del daytime andato in onda martedì 13 febbraio Amici , questo pomeriggio su ... (361magazine)

Ayle può rientrare ad Amici 23? Nel day time andato in onda martedì 12 febbraio 2024 abbiamo visto professori e alunni discutere sul futuro di ... (superguidatv)

Nel daytime di oggi gli allievi di Amici 23 hanno votato per il ritorno di Ayle e poi i professori si sono scontrati L'articolo Ayle chiede di ... (novella2000)

Nel corso del Daytime in onda il 13 febbraio 2024, la situazione legata ad Ayle si fa complicata per Anna Pettinelli ...Amici, Ayle lascia la scuola, rientrerà Ecco cosè accaduto nel corso del daytime andato in onda martedì 13 febbraio ...Il cantante, a poche ore dall'addio, ha chiesto di essere riammesso nel talent di Canale 5: saranno i compagni a decidere il suo destino ...