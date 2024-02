Amici 23 | i docenti discutono sul rientro di Ayle | gli allievi votano per il no | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 13 febbraio 2024)può rientrare ad23? Nel day time andato in onda martedì 12 febbraio 2024 abbiamo visto professori e alunni discutere sul futuro di. Il cantante ha deciso di abbandonare la scuola ma una volta tornato a casa ci ha ripensato e ha chiesto alla produzione di rientrare. I ragazzi hanno dato parere positivo al suo ritorno. Ballerini e cantanti hanno votato in forma anonima con 11 voti a favore e sei contrari. Poi è stato il momento deicon tutti gli insegnanti di ballo concordi nel non ridare la maglia ad. Tutti tranne Lorella Cuccarini, impegnata a Sanremo e quindi assente, che ha dato parere positivo spiegando di voler aiutare un ragazzo in un momento di debolezza. È stata poi la volta di Anna Pettinelli: “È un ragazzo diverso. È arrivato ultimo in classifica, cosa che ha ...