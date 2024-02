Amadeus sul caso Ghali-Israele | “Il festival di Sanremo non ha mai promosso l’odio”

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Rispetto le decisioni di tutti, ma non sono assolutamente d’accordo con questa affermazione, nella maniera più totale. Ildinon ha mai, ha sempre parlato di inclusione, di libertà: i cantanti che sono saliti sul palco hanno chiesto la fine della guerra, hanno chiesto la pace, richiedere la pace vuol dire seminare odio? Esattamente il contrario”. Così, ospite di Porta a Porta, rispondendo a una domanda di Bruno Vespa sulle critiche dell’ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar, convinto che il palco dell’Ariston “sia stato sfruttato per diffondere odio”. Il diplomatico, il giorno dopo la finale della kermesse canora, con un post su X (l’ex Twitter) Alon Bar si era scagliato contro l’edizione appena conclusa di. “Ritengo vergognoso che ...

