Amadeus | Fiorello | i 5 anni di Sanremo che ci meritavamo

(Di martedì 13 febbraio 2024) E così archiviamo anche la settantaquattresima edizione del Festival della Canzone Italiana. In bocca un sapore dolceamaro. Dolce per via di tutto quello che lascia agli italiani questa bolla di leggerezza lunga più di una settimana, amaro perché a stata a quanto pare l’ultima tornata della coppia. Un duo che, volente o nolente, ha avuto il coraggio di fare la riforma, di innovare quella che da un po’ di tempo a questa parte era una manifestazione destinata ad arrovellarsi su sé stessa. Voi vi ricordate come era prima? Io no. Ma andiamo con ordine. La qualità dell’offerta televisiva e la qualità del Paese sono aspetti che tendono a influenzarsi con reciprocità. Ad esempio: I talk sono diventati i format più diffusi in palinsesto. Ci sono tantissimi talk show in prima serata, ognuno dei quali dura mediamente due ore e mezza, a cui si ...