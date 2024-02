Alunno 14enne aggredito e picchiato da 5 ragazzi all’uscita da scuola Ricoverato in ospedale

(Di martedì 13 febbraio 2024) Uno studente di 14 anni è statoda un gruppo di cinque giovani che lo avevano atteso all'uscita dalla. La vittima, benchè sia stata tratta in salvo da alcuni genitori e docenti che avevano assistito all'aggressione, è stata portata all'dove i medici hanno ritenuto di trattenerla per accertamenti. L'articolo .

In passato il 14enne – arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato un compagno fuori dall’istituto superiore Sergio Atzeni di ... (ilfattoquotidiano)

Baby gang pesta a sangue uno studente di 14 anni davanti scuola: il 14enne dopo essere stato preso a calci e pugni è stato ricoverato a Mestre.Erano giorni che "Momo" non si presentava a scuola. Giorni che i ragazzi della scuola media Cavalcaselle, a Legnago, hanno ...Liceale 14enne affetta da tetraparesi si è vista negare la gita scolastica per l'indisponibilità di un veicolo speciale in grado di poterla accompagnare in teatro ...