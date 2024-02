Altro che Lombardia locomotiva d’Italia Solo 10 leggi in un anno

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Borgo Virgilio e di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, mediante ampliamento del territorio di Bagnolo San Vito per aggregazione di parte del territorio di Borgo Virgilio”. È la legge regionale n. 2 promulgata da Regionenel 2024. Del 30 gennaio, è stata pubblicata sul Burl il 2 febbraio scorso. Se i numeri, come è probabile, rimarrgli stessi, con una media di una, duein un mese, non si potrà certo dire che l’attività legislativa della Regione vada alla velocità della luce. Tutt’. Il paragone più immediato è quello con la lentezza di una tartaruga. Un controsenso per una ragione che si compiace della definizione di. Se i numeri rimarrgli stessi, con una ...

John non riesce a liberarsi della sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò che nessun altro crederà: che i Covenant si stanno preparando ad attaccare la più ...Abbiamo intervistato Paolo Brovedani, Chief of product development di Royal Enfield, che ci ha parlato dello sviluppo della nuova Himalayan, di alcune scelte tecniche, del perché non sono disponibili ...Roma, 13 feb - “Dai dati che sono oramai forniti da decenni dalle principali istituzioni sanitarie, è ormai chiaro ed evidente che esiste una situazione sanitaria compromessa nella popolazione. Non so ...