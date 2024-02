Almanacco del 13-02-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024)del giorno martedì 13 febbraio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Benigno il nome che deriva dal latino benigno Se vuol dire colui che produce bene disposto al bene il proverbio ci dice neve di febbraio fa il Villano Gaio in arrivi oggi Kim Novak federgabel Robbie Williams e noi facciamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel 13 febbraio 1633 quando Galileo Galilei arriva a Roma inizia il suo processo davanti all’inquisizione 1100 Marcel Proust inizia la collaborazione con Le Figaro scriverà una serie di articoli montati sui salotti Parigini ancora 13 febbraio del 1927 in Italia viene istituita la sul celibato secondo l’ideologia fascista Il proposito era quello di favorire i matrimoni e di conseguenza incrementare il numero delle nascite l’imposta interessava tutti i cieli di età compresa tra i 25 e i 65 anni ...