Allegri | raptus contro l' arbitro e stangata | cosa è successo nel tunnel

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il giudice sportivo della Serie A ha inflitto un'ammenda di 10mila euro con diffida al tecnico della Juventus, Massimiliano, reo di avere "al termine della gara" persal'Udinese, "negli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara" Rosario Abisso. Non è certo un momento facile per. Dopo le parole di Giuntoli che ha di fatto confermato la volontà della società di proseguire anche nella prossima stagione con "acciughina", è arrivata la sconfitta pesantissima con l'Udinese. Un tonfo in casa che ha scatenato l'ira dei tifosi bianconeriil tecnico. In effetti nel corso della partita la Juve è apparsa priva di idee e davvero senza un efficace tattica per mettere in difficoltà l'avversario. E così le parole diall'fotografano ...