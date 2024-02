Allegri | «Inter straordinaria | solo complimenti! Ora realisti»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024)dopo la clamorosa sconfitta in casa contro l’Udinese su DAZN ha parlato del campionato fatto fin qui e del vantaggio dell’per la lotta scudetto. LOTTA SCUDETTO – Massimilianomette una pietra sopra alla corsa scudetto e parla dell’obiettivo scudetto: «Abbiamo fatto un punto in tre partite e adesso dobbiamo ritornare a vincere per garantirci l’obiettivo per la qualificazione in Champions League. Questo però non sminuisce il campionato fatto finora, dobbiamo continuare a lavorare perché da questi momenti si cresce. Chiaro che restare il più vicino possibile all’per noi era importante, però come ho sempre detto loro stanno facendo una stagionee vanno fatti i complimenti. Sono costruiti per quello, non da quest’anno ma da quando è arrivato Antonio Conte. La ...