Alle Olimpiadi di Parigi 2024 protagoniste due atlete friulane |  Mara Navarria e Giulia Rizzi

(Di martedì 13 febbraio 2024) LeMara Navarria e Giulia, assiemecompagne Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, hanno vinto oggi la prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di spada ospitata a Barcellona e si sono assicurate aritmeticamente il pass per ledi. L’oro di oggi è arrivato al termine di una gara in cui le azzurre hanno dimostrato di possedere quel fondamentale sangue freddo che serve per chiudere i match punto a punto. L’esordio, negli ottavi con il Giappone, è stato l’unico match a senso unico portato a casa dazzurre con un netto 38-20. Nei quarti, con una prestazione di grande attenzione e qualità, le spadiste italiane si sono imposte sulla Svizzera con il punteggio di 37-32, acquisendo il biglietto per la semifinale contro la Cina. Nel match ...

