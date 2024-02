Alex Sandro risponde sui social alle critiche dei tifosi

Posticipo serale per la Juventus, che questa sera è impegnata allo Stadium per affrontare la sempre temibile Udinese. Una partita ricca di insidie per la squadra di Massimiliano Allegri… Leggi ...Alex Sandro ha respinto in modo maldestro il tentativo offensivo dell'Udinese che si è trasformato in rete di Giannetti. Un altro errore determinante in chiave negativa per la Juventus.Un traguardo straordinario in una notte da dimenticare. Alex Sandro ha sbagliato l`intervento sul gol di Giannetti che è valso la vittoria dell`Udinese in casa.