Alessia Messina | ma che fine ha fatto? Forse nemmeno la riconoscerete

Akademia in cerca del riscatto. Costantino: “Con Macerata vogliamo reagire”

Macerata e Città di Messina hanno gli stessi punti ... le schiacciatrici Giorgia Quarchioni e Alessia Fiesoli. Undici, invece, i nuovi innesti: i liberi Giulia Bresciani (dall’Igor Gorgonzola Novara ...

Akademia, Costantino: “Con Macerata per reagire al primo vero passo falso”

Dopo l’inattesa sconfitta di San Giovanni in Marignano, l’Akademia Messina è attesa dal big-match con Macerata, già battuta in Coppa Italia. Il presidente Fabrizio Costantino è amareggiato per il prim ...

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 26a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 26a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La Serie C è la terza serie calcistica in Italia. Negli anni ha assunto varie denominazioni senza mai perdere l’entusiasmo e ...