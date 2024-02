Alessandro Gassman ad Ischia per uno spot sull’isola verde

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’attoresi trova da stamattina adper girare unopromozionale per l’isola. Il 59enne attore romano è arrivato in mattinatae ha trascorso diverse ore a girare nel borgo diPonte, ai piedi del Castello Aragonese. Lodi cuiè protagonista fa parte della campagna promozionale promossa in questi mesi dalla regione Campania per il rilancio turistico dell’isolain vista dell’estate. Per l’attore si tratta di un ritorno ad, località dove insieme al padre Vittorio ed al resto della famiglia ha più volte trascorso le vacanze da bambino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.